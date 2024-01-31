Quizlet – сервис для подготовки к экзаменам или проверочным работам. Преподаватели или ученики самостоятельно создают на платформе тесты по математике, иностранным языкам, биологии, изобразительному искусству и другим предметам. Посетители сайта также решают учебные задачи с помощью объяснений от экспертов портала. Доступно несколько способов обучения, среди них – проверка памяти в режиме письма и отработка правильного произношения. Ты сможешь ставить рекорды в игровых упражнениях и делиться с друзьями карточками. При покупке подписки ты получишь доступ к премиум-функциям, в том числе к возможности добавлять картинки и сканировать материалы. Хочешь сэкономить деньги при оплате услуги? Обрати внимание на промокоды Quizlet («Квизлет») за январь 2024 года, перечисленные на этой странице! Выбери нужное предложение из нашего списка и получи крупную скидку или бонус!

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