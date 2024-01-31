Российская сеть пиццерий «Еще!» включает в себя десятки представительств в разных городах страны. В меню тебя ждет множество вариантов итальянского блюда и наборы из нескольких видов по специальной цене! В интернет-магазине также можно заказать хрустящие кусочки курицы с картофелем фри, супы, десерты, напитки и соусы. На всех кухнях установлены камеры. Ты сможешь лично наблюдать за приготовлением еды в режиме реального времени. Компания предлагает услуги экспресс-доставки: ты получишь свою покупку бесплатно, если курьер не приедет в указанное время! На сайте есть опция отслеживания статуса по номеру заявки и контактного телефона. Сэкономь деньги, не прикладывая лишних усилий! Мы приготовили для тебя список действующих акций и постоянно пополняем его новыми предложениями. Активируй купоны и промокоды «Еще кусочек» («Еще.пицца») за январь 2024 года при оплате и получай скидки и подарки!

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