Промокоды на скидку La Redoute

Отзывы покупателей

Магазин хороший и на мой взгляд демократичный по ценам. Конечно, надо ловить скидки. Вот после января месяца 2 ничего не заказывала, у них новая коллекция была, а там скидок не особо. Потом поперли! Плюс ещё и изоляция сыграла свою роль, все атакуют интернет магазины)) Здесь есть бесплатная доставка и бесплатный возврат, я очень довольна! Примеркой не пользуюсь, даже вот на ВБ том же не люблю особо вещи заказывать, только косметику. Сразу никогда не сообразишь, подойдёт вещь или нет. Стараюсь конечно для заказа выбирать вещи в России, они быстро приходят. То, что отсутствует, увы, придётся подождать. Аня

Аня 15.05.2020

Хороший сайт, кто бы что ни говорил про него, я на протяжении уже нескольких лет довольна. Был у меня и брак, и не тот размер присылали. За брак деньги просто вернули по фотографиям, писала в чат. Ну перезаказывать я не стала, просто в ремонте исправила дефект, ещё и в плюсе по деньгам осталась. Ну а не тот размер возвращала, возврат у них бесплатный. В основном конечно все приходит удачное, я довольна. Фирменные вещи можно покупать с большими скидками. Здесь легко заказать, легко получить и даже вернуть. Конечно, нет такого магазина, который на 100 % удовлетворит ваши ожидания от заказанных вещей. Бывают промахи, не без этого. Пока мои впечатления от Ларедут никак не испортились, даже с учетом ошибок. Елена

Елена 02.09.2019

Очень неплохой магазин, многое можно купить с большими скидками. В плане акций это один из самых выгодных сайтов. Вообще до того, как начала заказывать здесь, читала много противоречивых отзывов. Мол часто много брака, либо вообще не то приходит. Вот честно скажу, за 3 года ни одного брака, тьфу тьфу. Возвраты делаю только из-за промаха с размерами. Качество меня устраивает. Хорошие брендовых вещи можно взять за реальные деньги. Мой совет начинающим - если видите, что вещь свободная, лучше брать на размер поменьше. Возврат у Ларедута кстати бесплатный, полно пунктов выдачи для этого. Удобно и быстро. В общем, у меня пока только плюсы и положительного впечатления об этом магазине. Так что не спешите верить плохим отзывам. Не все довольные покупками люди оставляют положительные отзывы, а вот плохое у нас все горазды написать, это уже замечала не раз! Марина

Марина 29.07.2019

Ну видимо каждый хоть раз да слышал об этом сайте, в рекламе у меня по крайней мере всплывает постоянно. Заказываю не очень давно, но достаточно продуктивно. Мне сначала не очень понятно было со сроками. Вроде что-то доставляют быстро, что-то нет, а как понять , по какому принципу, не могла никак разобраться. Потом уже более менее вникла и стараюсь выбирать себе то, что в России сразу. Такие заказы улетают сразу, через 2 дня уже иду в пункт выдачи забирать. Самое большое, сколько я ждала посылку из этого магазина, это чуть больше 2 недель. По качеству особых претензий не имею, ну пара торчащих ниточек может быть. И еще плохо пришитые пуговицы, так что лучше сразу перешивать, чтобы не потерять. Но это не критично же. Обычно я беру с хорошими скидками, поэтому эти моменты никак не портят общее впечатление. Можно заказывать не только одежду, но и мебель, я смотрю, тут многие уже об этом пишут. Сама я из мебели заказывала только табуретки. Ну прикольные, тоже с хорошей скидкой вышли. Под интерьер мне удачно подошли и в городских магазинах не встречала такие. Из акций очень люблю 2 по цене 1. Это вообще самая выгодная акция там, как мне кажется. Если не ошибаюсь, то сейчас она там действует. Но я пока воздержалась от заказа, так как совсем недавно успела заказать с другой скидкой. Олеся

Олеся 05.04.2019

Сайт хороший, сама не раз проверяла, да и от знакомых слышала хорошие отзывы. Раньше правда никогда не слышала о нем, а вот когда начала покупать, так постоянно теперь в рекламе встречаю. Скидки хорошие, без них бы я и заказывать не стала. Цены бешеные, если откровенно говоря. Поэтому и скидки видимо большие дают, чтобы выходило адекватно. Качеством я чаще всего довольна. Беру одежду и обувь чаще всего, иногда ещё для дома что-то. Мебель тут неплохая, можно повыбирать, ну опять же со скидкой. Если что не подходит, можно возвращать. В плане сервиса магазин удобный, легко закать-легко получить. Евгения

Евгения 08.03.2019

Попробовала Ля Редут впервые, и сразу всё понравилось. Во-первых, дают достаточно времени на примерку, курьер не подгоняет, как в других магазинах. Во-вторых, здесь шикарная летняя коллекция доступна в середине зимы. В-третьих, быстрая доставка, отличные цены, куча акций и секретных промокодов. Рекомендую! Камилла О.

Камилла О. 10.02.2019

Всем привет! Хотелось бы тоже пару слов сказать об одном из своих любимых сайтов. Конечно не могу пройти мимо щедрых скидок. Без них бы и заказывать не стала тут, так как первоначальная цена, откровенно говоря, завышена. С хорошим процентом получается доступно. Огромнейший ассортимент не только одежды, но и товаров для дома, мебели, текстиля. Я люблю такие универсальные сайты, когда можно приобрести все в одном месте. Кстати, мебель очень советую посмотреть. Я сама не так давно стала посещать этот раздел, и там много интересного для создания интерьера. Ну опять же без скидок цены бешеные, но как правило, в Ларедуте бывают хорошие акции, поэтому процентов 40-50% вполне можно убрать от цены. И судя по отзывам, мебель хорошего качества. Она и по фоткам красиво смотрится, но все же я стараюсь ориентироваться на реальные впечатления. Лариса

Лариса 20.01.2019

Добавлю тоже свое мнение о La Redoute. Тем более, что оно у меня уже несколько раз поменялось с момента знакомства. Первый раз заказ делала лет 5 назад. Пришло что-то неподходящее по размеру, почитала о возврате, подумала, что дорого и заморочно возвращать, в итоге кому-то отдала и успешно забыла про этот сайт. Следующий заказ уже был год назад, теперь в La Redoute есть бесплатный возврат во многих пунктах выдачи, урааа! Все просто, ещё и бесплатно. Ну бывает, что приходится что-то возвращать, без этого никуда, когда берёшь вещи чисто по картинкам. И однозначно поддержу комментарии по поводу скидок, они большииие! Я возможно даже уже мягко говоря зажралась, и со скидкой меньше 35% даже смотреть ничего не сунусь. Но стоящие акции часто, поэтому в этот год делала здесь много заказов. Полина

Полина 26.12.2018

Давно пользуюсь сайтом La Redoute, а раз возвращаюсь сюда вновь, значит понравилось. Да, конечно, понравилось! А кому не понравятся скидки по 50-70% на бренды, которые в торговом центре днем с огнем не сыскать за такие деньги. Подругам я тоже советую La Redoute как выгодный вариант покупок. Пусть некоторые вещи надо подождать, я готова в целях экономии. Не факт, что здесь и сейчас я пойду и найду что-то подобное в обычном магазине. Поэтому просто заказывать заранее надо. Тем более тут не как на Али, по 40-60 дней ожидания, в среднем недели две, а может и гораздо раньше даже. Ну и кстати, полученное в реале соответствует фоткам на сайте на модели. Мари

Мари 27.11.2018

Искала способ расширить гардероб, зашла на сайт La Redoute и решила, что нет смысла продолжать поиски. В интернет-магазине масса отличных товаров французского производства. Для пробы заказала туфли, их быстро доставили. Качество устроило, эксклюзивный дизайн оценила не только я, но и мои подруги. С некоторых пор заказываем одежду маме и сестре, причем присматриваем акции с 30%-ми скидками, 2 изделия по цене одного, почти задаром последний размер. Экономим с удовольствием! Мигай Виолетта

Мигай Виолетта 02.09.2018

Я очень давно наслышана о Ляредуте, да еще помню те времена, когда каталоги в почтовый ящик кидали. У меня раньше сестра заказывала иногда , я как-то вообще ровно. Ну каталог с сайтом, конечно, не сравнится вообще. На сайте куча в сего, на добрую половину, я конечно, даже бы не взглянула.. Но другие люди это носят, все-таки разные возрастные категории. Ну в общем, как-то я все же заказала купальники, мне понравилось. И доставка быстрая была, и по качеству тоже все ок. Потом еще заказ и снова удачный, потом еще и еще. Были и неудачи, промахи с размером, не без этого. Ложной рекламы магазину создавать не буду. Для таких случаев у них есть бесплатный возврат , не понравилась вещь, пошел и сдал в пункт выдачи, как дойдет посылка до магазина, деньги вернут. Такой расклад меня устраивает, я спокойна, что никакого обмана. Порадовали скидки, да и в целом ассортимент, много симпатичных моделек. Яна

Яна 30.07.2018

Один из моих любимых интернет- магазинов! Очевидное преимущество – выгодная цена, при этом хорошее качество. Фирменные вещи с лейблами, на сайте очень большой ассортимент различных брендов. Соотношение размеров простое, надо только вникнуть в таблицу, свериться по параметрам. Сроки доставки от 3 дней до 3 недель в среднем, бывает и больше, когда вещи не в России. Обо всех отправленных посылках всегда приходят оповещения, ни к службе доставки, ни к самому сайту претензий не было. Заказы получаю курьером, мне очень повезло в этом плане: всегда приходит один и тот же любезный молодой человек. Однажды даже ждал, пока я доеду до работы, опаздывала в пробках, а он с пониманием отнёсся к ситуации. Kristina

Kristina 15.07.2018

Довольно-таки надежный сайт. Делала даже возвраты пару раз, деньги получала на карту, обошлось без казусов. Хотя читала много историй о том, как не доходила посылка с возвратом, теряли доставщики, потом выясняли и прочее. У меня все проходило гладко, если уж и надумаете возвращать, отправляйте через пункты выдачи СДЕК, там отправка бесплатная и быстрая. Ну если о самих вещах, то меня устраивает ассортимент, еще больше устраивают скидки. -40% на новую коллекцию не в каждом магазине дают! Не знаю, действует ли она еще, но я заказать на этой неделе успела. Ника

Ника 17.06.2018

В Ла Редут заказываю достаточно давно уже, сложилось только хорошее впечатление. Все заказанное всегда получала в установленные сроки, ну и собственно что просила, то и приносили. Очень уже большая коллекция у меня редутовской одежды и обуви, которые очень радуют качеством и модными фасонами. Мне лично нравится, когда у меня спрашивают где я покупаю одежду, значит, что людям нравится как я одета, что есть все таки вкус. А Ла Редут мне в этом помогает. Есть и любимые вещи из этого магазина, которые ношу с удовольствием уже не один сезон, и не хочется расставаться. Наталия

Наталия 29.05.2018

Привет любителям интернет-покупок. Я давно заказываю в интернете, считаю это удобным способом, мне кажется, скоро и продукты начну покупать не выходя из дома. О Ларедут я узнала не так давно, до него часто покупала в Вайлдберис и Ламоде, ну и были какие-то магазинчики в соц.сетях. Ларедут конечно же понравился скидками. Очень много одежды и обуви, хочешь классика , хочешь спорт, ну в принципе по ассортименту не уступает двум выше озвученным сайтам. Мне понравилась именно их внутренняя марка, вещи по доступным ценам, стильные качественные и нет никакой накрутки за бренд. Поэтому советую заглянуть, у них хорошие бонусы для новых клиентов! Яна Попова

Яна Попова 27.05.2018

С Ляредут не так давно знакома, но уже успела впечатлиться приятными покупками. Хороший ассортимент во всех категориях. Мне кажется, что абсолютно любой покупатель сможет подобрать здесь своё. Я, например, на сайте могу часами зависать и каждый раз что- то новое нахожу. Без скидок бывает и дороговато, но я без акций и не заказывала. Все заказы были со скидкой в районе 50%. Были вещи из распродажи, ну и дополнительно код акции ещё на скидку. Качество хорошее, даже вещи из синтетики очень симпатично выглядят. А так много натуральных тканей. Сервис удобный, понятный. Сразу прочитала про возврат, правда пока делать его не приходилось. Будем надеяться, и не придётся. Кристина

Кристина 22.04.2018

Тоже напишу пару слов об этом сайте. Хороший выбор по вполне доступным ценам. В настоящее время я, как человек со средним уровнем заработка, часто сталкиваюсь с проблемой пополнения гардероба. Просто жалко отдавать деньги за совсем примитивные вещи в магазинах. Интернет-торговля для меня стала отличной альтернативой. Цены значительно ниже, а выбор как правило шире. Laredoute мне понравился наличием стильных вещей на любой сезон, возраст, размер. Спокойно тут стала заказывать мужу рубашки и футболки, хотя он у меня тот ещё привереда. Для себя заказываю все, от нижнего белья до верхней одежды. Мне нравится качество, после стирок вещи не портятся, хорошо разглаживаются. Сервис очень внимателен к клиентам, обо всех посылках и акциях приходят письма и смс, если задерживается поставка товара, тоже придёт письмо на почту. Этот сайт однозначно один из моих любимых. Марина

Марина 15.04.2018

Я познакомилась с этим сайтом пару лет назад, наткнулась на рекламу в интернете. При первом просмотре сайта приглянулось много всего, но заказывала постепенно, т.к.еще не знала как обстоят дела с качеством и размерностью. По итогу моего 2-летнего опыта с уверенностью скажу, что размерная сетка на сайте корректная, и обувь и одежду сверяла по ней. Качество устроило , вещи соответствуют своему описанию. В любом случае не надо бояться заказать , если что- то понравилось, неподошедшую вещь можно вернуть потом в течение месяца. В моей истории были возвраты, процедура простая, я живу в Питере, в городе огромное количество пунктов выдачи, где можно как получить товар, так и сдать обратно. До их склада доходит где- то за неделю , потом 5 дней на обработку, деньги возвращаются на карту, я предоставляла её данные. Общее впечатление о работе магазина сложилось хорошее. Ксения

Ксения 08.04.2018

Неплохой сайт с хорошими скидками. Иногда заказываю, по настроению. Обычно верхнюю одежду именно тут беру, так как хороший выбор и цены выгоднее магазинных. По качеству и сервису тоже неплохо. Можно оплачивать заказ при получении, не люблю предоплату на сайте. Можно и вернуть товар назад, для возврата курьера вызывала пару раз на работу, никуда ходить не пришлось, а деньги потом вернули на карту. С какими-то отталкивающими моментами пока не сталкивалась. Ирина

Ирина 01.04.2018

Я закупаюсь на сайте Ларедут уже более 2 лет. После 1 заказа я поняла, что это экономный и качественный шопинг. Одежда и обувь на любой вкус, на любые размеры, море брендов. Очень хорошая скидочную система, магазин постоянно дарит какие- нибудь скидочные коды. Особенно приятно, когда эти коды ещё и добавляются к скидкам на сайте. Максимальная скидка, с которой я заказывала – 70%. А так в период больших акций где-то 50% получается. В октябре у них всегда хорошие акции, потом ещё чёрная пятница. Я уже много всего отложила в корзину, теперь в ожидании хорошего кодика со скидкой. Анна

Анна 25.03.2018