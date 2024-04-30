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Промокоды на скидку «Утконос»

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Отзывы покупателей

Ко Дню рождения решила не мучить себя походами по магазинам и попробовала доставку из "Утконоса". Мне привезли всё вовремя, продукты свежие, упаковки целые и немятые, а по промокоду еще и удалось сэкономить на фруктах и получить огромный таз фирменного салата из манго и авокадо почти даром! Я довольна!

  • Аня
  • 10.02.2019

Делаю заказы на доставку в Утконосе относительно недавно. Сейчас такая ситуация, что времени на поездки в магазин нет совсем. Тем более хорошо, что у меня есть отличный промокод на скидку.

  • НастяВлад
  • 30.11.2018

Это удобный сервис для тех, кто ничего не успевает)) Выбрал продукты и занимаешься своими делами. Плюс не надо тащить пакеты. Доставка от 100 рублей, считаю, что это недорого. Ассортимент широкий. Продукты, которые привозили, были в порядке, срок годности и состояние. Но курьер порой опаздывал, а по указанному на сайте телефону ооочень тяжело дозвониться. Хотелось бы, чтобы курьеры предупреждали о своей задержке.

  • Любава
  • 11.11.2015
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Информация о магазине «Утконос»

О магазине

«Утконос» – это инновационный интернет-магазин, который предлагает клиентам широкий ассортимент свежих продуктов питания и товаров повседневного спроса. Каталог гипермаркета насчитывает более 40 000 актуальных позиций от ведущих российских и зарубежных производителей. Доставка осуществляется по г. Москве и ряду ближайших населенных пунктов. Одно из главных достоинств магазина, по мнению клиентов, – наличие автоматизированной системы качества на всех этапах движения продукта. акции утконос

3 причины совершить покупку на сайте utkonos.ru

Миллионы потребителей доверяют интернет-магазину «Утконос», ведь здесь заботятся о каждом и не отступают от принципов клиентоориентированности.

  1. Создание комфорта для покупателей. Вы можете оформить заявку на сайте или по телефону круглосуточно, причем оператор согласует с вами максимально удобное время получения продукции. При необходимости всегда можно воспользоваться срочной доставкой покупок.
  2. Гарантия приемлемой стоимости каждой позиции. В отличие от многих конкурентов, магазин «Утконос» не делает высокую наценку на товары. К тому же вы всегда можете экономить на заказах, используя наши промокоды на скидку или принимая участие в специальных акциях, которые проходят на сайте.
  3. Обеспечение грамотного хранения скоропортящихся товаров. Продукты питания хранятся на собственных складах магазина, оборудованных холодильными камерами. В них поддерживаются оптимальный температурный режим и влажность воздуха.

Ассортимент гипермаркета

«Утконос» готов на практике доказать вам, что шопинг в интернете может быть быстрым, удобным и выгодным! В одном месте собраны все актуальные предложения для современного человека.

  1. Качественные продукты питания с хорошими сроками годности. Ассортимент гипермаркета не ограничивается мясом, рыбой, овощами, фруктами и полуфабрикатами. На сайте представлены те продукты, которых вы не найдете на прилавках обычных магазинов. Это фермерское молоко и сыры, натуральные соусы и диетические десерты, итальянская лазанья и домашние соленья.
  2. Продукция для здоровья и красоты. Данный раздел включает в себя брендовую косметику, средства гигиены для мужчин, женщин и детей, а также функциональную технику для ухода за собой.
  3. Товары для малышей и их родителей. Сбалансированное детское питание, аксессуары для кормления, симпатичные игрушки, наборы для творчества и стильная одежда – лишь малый перечень позиций, представленных в каталоге.
  4. Зоотовары.Качественные корма, косметика, аксессуары, игрушки для кошек, собак, грызунов. Кроме того, здесь даже продаются лакомства для рыбок.

В особом разделе гипермаркета представлена продукция для бизнеса и предприятий общественного питания. Постоянные обновления ассортимента позволяют легко найти то, что нужно.

Как использовать промокод

На оформление заказа на сайте у вас уйдет не больше нескольких минут. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в системе и следуйте простому алгоритму.

  1. Ознакомьтесь с ассортиментом продукции в гипермаркете. Перейдите в подходящий раздел/подраздел или введите наименование продукта в форме поиска.
  2. Добавьте выбранные позиции в «Корзину». Для этого нажмите на иконку «Купить».
  3. Откройте свою «Корзину». Внимательно проверьте перечень добавленных товаров.
  4. Активируйте промокод на скидку. Поле для ввода кода располагается в правой части корзины. Обратите внимание! Для одного заказа можно использовать только один промокод. Обязательно нажмите кнопку «Применить», чтобы сайт пересчитал стоимость покупки с учетом скидки.
  5. Выберите подходящий вариант оплаты и доставки. Заполните анкету, указав достоверные контактные данные.
  6. оформление заказа

Условия доставки и оплаты

В гипермаркете «Утконос» предусмотрено несколько способов доставки покупок.

  1. Собственной курьерской службой. Доставка осуществляется в любое время суток в удобный для вас интервал времени. Если вы заказали товары до 15:00, то курьер успеет привезти их в этот же день. Обратите внимание: при покупке на определенную сумму доставка осуществляется бесплатно.
  2. Самостоятельно из пунктов выдачи. Уточнить адреса точек самовывоза можно на официальном сайте.

Интернет-гипермаркет предлагает разные способы оплаты:

  • наличными;
  • с помощью банковской карты.

Возникли сложности? Обратитесь к оператору call-центра, и он быстро поможет вам найти правильное решение!

Как экономить с Promokodus

На этой странице проекта Promokodus собраны уникальные купоны, позволяющие наслаждаться покупками в «Утконос» с минимальными затратами! Промокоды – это специальные наборы символов, которые предоставляют клиенту право на получение скидки, подарка или какой-либо другой привилегии. Их необходимо скопировать и вставить в соответствующее «окошко» на первом этапе оформления заказа. На нашем сайте вы найдете следующие акции по купонам:

  • на бесплатную доставку на дом или в офис;
  • дополнительную скидку на избранные товары или весь ассортимент конкретного бренда;
  • денежный бонус на покупку продуктов питания;
  • позволяющие получить подарок.

Важно! Вы сможете получить скидку по промокоду только в том случае, если уложитесь в сроки действия акции. Как правило, коды не суммируются с другими спецпредложениями.

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