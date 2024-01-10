С качеством одежды баон знакома не понаслышке. Покупала тут зимнюю куртку, осталась очень довольна. Решила заказать через интернет-магазин обувь и пальто на весну. Долго выбирала, оплатила сразу через сайт картой (сделали скидку 6%), мелочь, а приятно!) + там еще какая-то скидка мне перепала, на обувь вроде как. Привезли мои вещи, все померила, размер в размер (с обувью у меня обычно везде проблемы, нога какая то не стандартная). Ношу и радуюсь в общем). Есть низкие цены, есть и высокие, но за такое качество и с учетом того, что не на один год, я была готовить потратить эти деньги.

Мухина Л.

Мухина Л. 14.03.2015