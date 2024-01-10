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Отзывы покупателей

С качеством одежды баон знакома не понаслышке. Покупала тут зимнюю куртку, осталась очень довольна. Решила заказать через интернет-магазин обувь и пальто на весну. Долго выбирала, оплатила сразу через сайт картой (сделали скидку 6%), мелочь, а приятно!) + там еще какая-то скидка мне перепала, на обувь вроде как. Привезли мои вещи, все померила, размер в размер (с обувью у меня обычно везде проблемы, нога какая то не стандартная). Ношу и радуюсь в общем). Есть низкие цены, есть и высокие, но за такое качество и с учетом того, что не на один год, я была готовить потратить эти деньги.

  • Мухина Л.
  • 14.03.2015

Решились купить мужу пуховик. Зашли в магазин, понравилась одна модель, померил - подошел. На сайте была скидка на заказ, так что решили его заказать через сайт. Пришел пуховик во время, точно такой же, как мерили (просто в некоторых магазинах бывает немного отличаются или вообще привозят на то). Вообщем носил он его 3 зимы и радовался! После покупали пуховик подешевле в другом магазине - небо и земля конечно. 1 сезон и все.

  • Марина Владимировна
  • 23.02.2015
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