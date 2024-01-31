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Акции и купоны на скидку «ОРТЕКА»

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Отзывы покупателей

С радостью открыла купон, который дает скидку на ортопедическую обувь! Я ношу только такую: постоянно в движении, хочется беречь ножки. По промокоду «ОРТЕКА» я купила себе 2 пары спортивной обуви на весну, как всегда очень довольна качеством, а особенно полученной скидкой.

  • Александра
  • 12.03.2019
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