Акции и купоны на скидку «ОРТЕКА»
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Отзывы покупателей
С радостью открыла купон, который дает скидку на ортопедическую обувь! Я ношу только такую: постоянно в движении, хочется беречь ножки. По промокоду «ОРТЕКА» я купила себе 2 пары спортивной обуви на весну, как всегда очень довольна качеством, а особенно полученной скидкой.
- Александра
- 12.03.2019
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