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Промокоды «ЮMoney»

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Пользуюсь яндекс-деньгами уже давно, в основном для тех сайтов, где есть какие-то бонусы при оплате ими. Меня устраивает их сервис. Быстрый вывод денег и нет комиссии, простой удобный и понятный интерфейс. Много способов пополнения, принимаются почти везде. Но я не храню там большие суммы. Средства не пропадали со счета, и платежи почти всегда проходили, а если не проходили, повторял через пару минут и все работает. Не нравится только, что для прохождения идентификации нужно идти с паспортом в салон и платить 50 р, это не особо удобно.

  • Ярослав С.
  • 15.08.2015
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