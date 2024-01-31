«Мой Зубной» – сеть стоматологических клиник для детей и взрослых. Среди услуг организации - лечение, восстановление и удаление зубов, а также рентген-диагностика, имплантация и протезирование. Компания предлагает профессиональную чистку, отбеливание, установку виниров, исправление прикуса и многое другое. Все филиалы предприятия оборудованы современной техникой. Ты сможешь записаться на консультацию по телефону, на сайте или в фирменном мобильном приложении. Бонусная программа и другие специальные предложения обеспечивают приятную экономию при оплате услуг и другие привилегии. Обрати внимание на свежие промокоды «Мой Зубной» за январь 2024 года, представленные на этой странице! Мы собрали в нашем списке все доступные на сегодняшний день варианты. Воспользуйся подходящими акциями, активируй их при расчетах и получай внушительные скидки или подарки!

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