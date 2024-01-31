На базе «Верхний Бор» в Тюмени каждый найдет для себя уютное место для отдыха. Расположенная среди вековых сосен база предлагает не только великолепные пейзажи, но и широкий спектр развлечений и удобств. Ты сможешь отдохнуть от городской суеты и насладиться живительным воздухом, благотворно влияющим на здоровье и настроение. У тебя есть возможность окунуться в знаменитые горячие источники Termal72, посетить сауны и бани, чтобы расслабиться и забыть о повседневных проблемах. На территории работают кафе и СПА-центр. На выбор предлагаются комфортабельные номера и коттеджи, чтобы каждый мог выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Бронирование онлайн делает процесс организации еще более простым и быстрым. Хочешь сэкономить на своем отдыхе? Используй промокоды и купоны «Верхний Бор» за январь 2024 года при оформлении брони и получай скидки на проживание и услуги. Насладись комфортными и незабываемыми каникулами на природе!

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