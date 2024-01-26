Молодежный театр на Фонтанке приглашает тебя на захватывающие постановки, посвященные удивительным человеческим судьбам, любви и дружбе, извечным ценностям. Взрослые и юные зрители восторгаются восточными сказками, оригинальными интерпретациями классических литературных произведений, увлекательными моноспектаклями и веселыми комедиями. Тебя также могут заинтересовать спецпроекты: экскурсии, лекции, конкурсы для театралов. Увидел подходящее мероприятие в афише? Чтобы приобрести билеты, перейди на страницу события, найди свободные места в зале и укажи контактную информацию. Не забудь активировать в специальной строке действующий промокод в Молодежный театр на Фонтанке за январь 2024 года. У тебя есть возможность сэкономить на посещении избранных спектаклей из репертуара! Непременно подпишись на нашу электронную рассылку, чтобы в числе первых узнавать о новых акциях на культурный досуг.

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