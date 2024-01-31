«Правое Полушарие Интроверта» – это международный образовательный проект, в котором можно найти занятия о психологии, истории, кино, философии, моде, искусстве и многом другом. Онлайн-платформа тщательно прорабатывает каждую лекцию, чтобы бы ты смог с легкостью понять любую тему. Лекции ведут профессионалы в своей сфере, а обучение проходит в комфортных для тебя условиях. Ты сможешь выбрать любой курс, который тебе понравится, а также получишь видеозаписи с безлимитным доступом. Эксперты не только ведут уроки, но и создают рабочие тетради, настольные игры, викторины, тесты, гайды и чек-листы, которые позволят изучить информацию в полном объеме. Хочешь увеличить знания в различных областях? Тогда воспользуйся промокодами «Правого Полушария Интроверта» (artforintrovert) за январь 2024 года и получай выгодные предложения. Расширяй границы своего образования!

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