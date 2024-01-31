Скучаешь по острым ощущениям? Погружайся в атмосферу популярного остросюжетного экшен-шутера и сражайся с беспощадными зомби! С промо-кодами Left to Survive («Земля Мертвецов») ты сможешь одержать героическую победу и не потратить много денег! Не так-то просто одолеть бесстрашного противника! Используй весь свой арсенал, чтобы обеспечить свою безопасность и спасти тех, кто остался в живых. Разрушай базы врага с вертолета! Объединяйся с единомышленниками и обустраивай лагерь, чтобы не противостоять силам зла в одиночку. Проверяй свои навыки в одиночных битвах или участвуй в боях с реальными геймерами. Релиз бесплатен для пользователей, но за отдельную плату ты можешь купить дополнительные товары для персонажа. Мы подготовили для тебя самые свежие промокоды (promo codes) и коды для игры Left to Survive («Земля Мертвецов») за январь 2024 года. Применяй их при заказе и прокачивай героя без лишних расходов!

Подробнее Скрыть