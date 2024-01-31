«еАптека» – один из крупнейших российских сервисов дистанционного заказа лекарств, медицинских товаров, косметики и средств гигиены. Оформить покупку можно через мобильное приложение и веб-сайт, а проконсультироваться с фармацевтом по круглосуточному бесплатному номеру.





«еАптека» работает в большинстве крупных городов России. Предлагает широкий ассортимент по доступным ценам. Здесь можно купить товары с распродажи со скидкой и по промокоду в приложении «еАптека».

Что можно купить в «еАптеке»

Лекарства рецептурные и продающиеся без рецепта. Для лечения заболевание мочеполовой сферы, поддержания здоровья дыхательной системы, противовирусные и противогрибковые препараты. В аптеке можно заказать все необходимое, включая редкие медикаменты.

Витамины и БАДы для взрослых, детей и беременных, универсальные и принимаемые по назначению врача, витаминные комплексы и монопрепараты.

Средства для красоты и гигиены: кремы для лица, шеи, тела, шампуни и бальзамы для волос, дезодоранты, прокладки и многое другое.

Медтовары: диагностические тесты, термометры, грелки, солевые лампы, бинты и бандажи.

Товары для матери и ребенка: детское питание, подгузники, игрушки, молокоотсосы, белье для беременных.

В каталоге «еАптеки» более 30 000 товаров на все случаи жизни. Здесь также можно купить продукцию для животных, линзы для глаз и средства ухода за ними. Компания сотрудничает с ведущими брендами, предлагая продукцию Acuvue, «АкваОптик», «Эвалар» и других производителей. В аптечной сети регулярно проходят распродажи, а благодаря акции от Сбера в «еАптеке» можно все это купить с дополнительной скидкой до 99%.

Как покупать в «еАптеке» со скидкой

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