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Промокоды и купоны на скидку «еАптека»

Активные купоны и промокоды «еАптека» январь 2024

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Отзывы покупателей

Спасибо за промокод на сбер аптеку, сэкономил 300 руб)

  • Максим
  • 20.04.2021

Приходится заказывать много лекарств периодически, так что рада была найти магазин, где можно купить их немного дешевле. Радует быстрая бесплатная доставка, есть купоны на скидку, оператор связалась со мной сразу после заказа, очень приятная отзывчивая девушка. Небольшой минус магазина только в том, что если заказываешь самовывозом, то оплачивать можно только наличкой, в остальном минусов не заметила.

  • Алёна
  • 21.11.2015
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Информация о магазине «еАптека»

«еАптека» – один из крупнейших российских сервисов дистанционного заказа лекарств, медицинских товаров, косметики и средств гигиены. Оформить покупку можно через мобильное приложение и веб-сайт, а проконсультироваться с фармацевтом по круглосуточному бесплатному номеру.


«еАптека» работает в большинстве крупных городов России. Предлагает широкий ассортимент по доступным ценам. Здесь можно купить товары с распродажи со скидкой и по промокоду в приложении «еАптека».

Что можно купить в «еАптеке»

  • Лекарства рецептурные и продающиеся без рецепта. Для лечения заболевание мочеполовой сферы, поддержания здоровья дыхательной системы, противовирусные и противогрибковые препараты. В аптеке можно заказать все необходимое, включая редкие медикаменты.
  • Витамины и БАДы для взрослых, детей и беременных, универсальные и принимаемые по назначению врача, витаминные комплексы и монопрепараты.
  • Средства для красоты и гигиены: кремы для лица, шеи, тела, шампуни и бальзамы для волос, дезодоранты, прокладки и многое другое.
  • Медтовары: диагностические тесты, термометры, грелки, солевые лампы, бинты и бандажи.
  • Товары для матери и ребенка: детское питание, подгузники, игрушки, молокоотсосы, белье для беременных.

В каталоге «еАптеки» более 30 000 товаров на все случаи жизни. Здесь также можно купить продукцию для животных, линзы для глаз и средства ухода за ними. Компания сотрудничает с ведущими брендами, предлагая продукцию Acuvue, «АкваОптик», «Эвалар» и других производителей. В аптечной сети регулярно проходят распродажи, а благодаря акции от Сбера в «еАптеке» можно все это купить с дополнительной скидкой до 99%.

Как покупать в «еАптеке» со скидкой

  • Не упускай выгодных акционных предложений. Продукция, участвующая в распродаже, находится в разделах «% Акции» и «₽ Скидки». Это «Товар дня» и распродажи отдельных категорий товаров со скидкой до 50%.
  • Подключись к программе «СберСпасибо». Плати картой Сбербанка и получай кешбэк в виде бонусов. Ими можно оплачивать покупки как в аптеке, так и в других партнерских интернет-магазинах.
  • Используй купоны и промокоды от аптеки «еАптека». Они позволяют получить скидку на первый заказ, купить премиальные витамины и другие товары по сниженным ценам.

Используй все способы, чтобы сэкономить. Не спеши оформлять заказ, проверь аналогичные товары и наличие скидок от «еАптека» и Сбера. В карточке медикаментов, витаминов и БАДов прокрути страницу вниз. Система автоматически предложит несколько схожих позиций. Это аналоги – лекарственные препараты с одинаковым составом действующих веществ от других производителей. Таким образом можно подобрать не менее эффективное средство по более доступной цене.

Где взять промокод для «еАптеки» и как его активировать

Все промокоды и купоны, актуальные на январь 2024 года, находятся на нашем сайте promokodus.com. Мы получаем их напрямую от аптечной сети, поэтому гарантируем их работоспособность.


Купон представляет собой ссылку на специальную страницу сайта или приложения с распродажей. Там собраны товары, участвующие в акции. Остается положить их в «Корзину» и оформить заказ.


Промокод – это набор символов, снижающий стоимость покупки. Чтобы получить скидку, необходимо выполнить ряд действий:

  • Получить промокод от «еАптеки» на нашем сайте, нажав на кнопку «Показать код».
  • Прочти условия акции и скопируй код.
  • Перейди в аптеку и вставить промокод в специальное поле при оформлении заказа.
  • Оплати товар, после того как скидка активируется.

Среди условий активации промокода встречаются ограничения по минимальной стоимости заказа, т.е. он должен быть не меньше указанной суммы. Скидка может распространяться на продукцию конкретного производителя или категорию. Некоторые промокоды Сбер «еАптеки» работают только при заказе в определенном городе или для новых покупателей. Если есть условия, предусмотренные акцией, то скидка активируется только при их соблюдении.


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