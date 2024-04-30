Пекарня «Чегем» уже более 14 лет радует своих клиентов вкусными осетинскими пирогами по национальным рецептам. Они сохранили и пронесли через годы страсть к аппетитной и простой еде. Пицца, салаты и десерты тоже найдутся в меню. В компании ценят строгий контроль качества и используют только свежие, натуральные продукты, чтобы заказчик неизменно оставался довольным и возвращался за новой порцией любимых блюд. Повара готовят старательно, с любовью – как для своей семьи. На весь ассортимент действует быстрая доставка от получаса. Заказы принимаются круглосуточно, оплата возможна и наличными, и банковской картой. Комбо-наборы отлично подойдут и для больших праздников, и для сытного перекуса. Порадовать себя и близких вкуснейшими пирогами будет ещё приятней с промокодами «Чегем» за апрель - май 2024 года. Отдохни от городской суеты и насладись великолепным вкусом по выгодной цене.

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