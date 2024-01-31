Wheely («Вили») – сервис для вызова личных водителей через мобильное приложение. На заказ приезжают только новые автомобили бизнес- (E-Класс) или представительского класса (S-Класс и Mercedes-Maybach) без опознавательных знаков такси. Проект появился в 2012 году и сейчас доступен во многих городах России и даже за рубежом. Установив уникальное приложение на свой смартфон, вы без труда вызовете профессионального водителя за считанные секунды. Оплата услуг фирмы также производится удобным способом – с помощью вашей банковской карты. Благодаря кодам купонов и промокодам Wheely за январь 2024 года вы сможете испытать незабываемые эмоции от поездки в автомобиле бизнес-класса и при этом получить выгоду. У нас постоянно появляются актуальные интересные предложения для пользователей. Спешите использовать свежий код в указанный период!

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