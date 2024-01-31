«Окинава» – сервис доставки готовых азиатских блюд. На сайте можно заказать классические, острые, жареные и фирменные роллы, суши и поке. Также в меню есть традиционная и вегетарианская пицца, закуски, изысканные десерты, супы, салаты, напитки и соусы. В сети ресторанов работают опытные повара, которые выполнят заказ в кратчайшие сроки! В собственном автопарке компании – более 100 машин! Курьеры-водители привезут выбранные товары сразу после приготовления. Ты сможешь оформить заявку на портале, по телефону или в приложении для смартфона. Фирма постоянно радует покупателей разнообразными акциями. Мы подготовили для тебя список выгодных предложений! Изучай купоны и промокоды «Окинава» за январь 2024 года, размещенные в нашем каталоге, выбирай лучшие варианты и применяй их, чтобы активировать крупную скидку или получить дополнительный бонус!

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