«Югория» – компания, предлагающая широкий выбор страхования для людей! Она занимается всеми видами договоров, работает на российском рынке с 1997 года и успела победить в номинации «Права потребителей и качество обслуживания». Данная фирма входит в топ-3 страховщиков по уровню работы с клиентами в России, а в настоящее время с ними сотрудничают около 9000 действующих агентов. Все услуги можно выполнить онлайн. Есть возможность застраховать имущество, ипотеку, автомобили, сделать страховой полис ОСАГО и многое другое. На официальном сайте регулярно проводятся различные акции, кроме того, ты можешь скачать информацию по тарифам и бланкам. Ещё думаешь как сэкономить на страховке? Тогда применяй актуальные промокоды «Югория» за апрель - май 2024 года! Теперь защитить себя и своих близких от несчастных случаев стало проще, почувствуй безопасность за собственное будущее!

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