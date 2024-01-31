Сеть «Диана» предоставляет услуги химической чистки одежды, обуви и домашнего текстиля. Кроме того, на сайте можно заказать профессиональную мойку окон и комплексную уборку квартир, коттеджей, офисных помещений. Предприятия компании оснащены современным оборудованием из Италии, Швеции и Германии. В своей работе сотрудники сервиса используют новейшие технологии. Корпоративным клиентам предлагается VIP-услуга – изготовление персональных термоэтикеток. Есть и еще одна привилегия: при необходимости специалисты самостоятельно доставят вещи в химчистку и оперативно привезут готовый заказ к тебе на дом. Довольно часто фирма проводит интересные акции, и на этой странице можно изучить список актуальных спецпредложений. Ты также можешь активировать секретные промокоды и купоны на скидку в химчистку «Диана» (dryclean.ru) за январь 2024 года. Наслаждайся безупречным результатом с минимальными вложениями!

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