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Отзывы покупателей

Не знаю как в других филиалах, но здесь меня вот прям все устроило. И по ценам они адекватнее других подобных магазинов, и по обслуживанию как-то приятнее.

  • Владимир
  • 23.09.2018
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