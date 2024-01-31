Посети oksgem.ru – официальный сайт развлекательного семейного комплекса, расположенного на берегу красивого озера. Здесь ты сможешь покататься на аттракционах в аквапарке, отдохнуть в бане и поиграть в пейнтбол. Для желающих открыты каток, веревочный парк и колесо обозрения. В состав комплекса входит отель с комфортабельными номерами. Есть возможность оформить заказ банкета. Летом можно расслабиться на специально оборудованном пляже. Кроме того, здесь предусмотрены увлекательные развлечения для ценителей экстрима. Желаешь отлично провести время, но не хочешь тратить на это внушительную сумму? Активируй промокоды и купоны на скидку «Окская Жемчужина» за январь 2024 года! Мы публикуем самые интересные акции внизу данной страницы. Обращай внимание на срок действия каждого спецпредложения. Наслаждайся полноценным отдыхом!

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