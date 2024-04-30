«Точка Вкуса» – ресторан знакомых блюд в Сургуте, где ты отыщешь пиццу, коробочки с лапшой вок и рисом, горячее, роллы, соусы и напитки. На приготовление идут только свежие продукты, а блюда готовятся непосредственно перед отправкой покупателю. Высокое качество в сочетании с низкими ценами делает это место популярным. Выбирай выгодные сеты и комбо, особенно на большие компании. Участвуй в программе лояльности и забирай подарки за заказы. Следи за акциями и получай еще больше выгоды. Оплачивай любым удобным способом. Быстрая и бесплатная доставка привезет еду свежей и очень аппетитной. По всем вопросам звони или пиши в чат на сайте или в подходящем мессенджере, и менеджеры с удовольствием помогут разобраться. Скачивай приложение на телефон и заказывай без труда в любой момент. Забирай промокоды «Точка Вкуса» за апрель - май 2024 года, активируй и получай значительное снижение стоимости. Питайся вкусно и дешево, балуй себя и родных!

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