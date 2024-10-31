«Эвотор» предлагает к продаже смарт-терминалы для малого, среднего и крупного бизнеса. Это умные кассы для упрощения ведения предпринимательской деятельности. С помощью облачных технологий хранения данных можно вести товарный учет, принимать платежи, осуществлять маркировку продукции, привлекать клиентов и т. д. Одним из главных преимуществ является возможность подключения эквайринга без визита в банк, которую обеспечивает современная процессинговая платформа. Разнообразие впечатляет – каждый предприниматель найдет терминал с необходимыми функциями, а если возникнут сложности, можно воспользоваться онлайн-помощником. Специалисты не только доставят устройство лично, но также настроят и научат пользоваться. Покупай смарт-кассу по доступной цене, чему помогут промокоды «Эвотор» за октябрь 2024 года, размещенные на нашем сайте. Подключай гаджет к системе учета и наслаждайся выгодным приобретением!

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