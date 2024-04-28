Санкт-Петербургский театр марионеток организует увлекательные кукольные представления! В репертуаре заведения есть красочные музыкальные спектакли, сказки по мотивам популярных произведений, праздничные концерты и экскурсии. В онлайн-афише ты найдешь подробную информацию о каждом событии и актерском составе. Чтобы купить входной билет, достаточно выбрать на сайте дату постановки и место в зрительном зале. Оплата производится банковской картой. Администрация периодически радует посетителей разнообразными акциями: не упусти возможность посетить культурное мероприятие без лишних трат! На этой странице опубликованы все актуальные промокоды в Театр марионеток Деммени за апрель - май 2024 года. Используй их, чтобы получить внушительную скидку или подарок к заказу! Выбирай оптимальные предложения из списка, применяй их и оформляй заявки на особенных условиях!

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