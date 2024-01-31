Сервис доставки еды «НориМио» готов порадовать тебя вкусной паназиатской кухней от роллов до вока. Компания гордится организацией работы и качеством продукции. На кухне строго соблюдаются правила хранения и приготовления продуктов. Один из главных девизов бренда: «Мы работаем для людей, а не для клиентов». В Nori Mio японские блюда готовятся по традиционным и оригинальным рецептам. Охлажденные морепродукты доставляются в изотермическом контейнере на льду, что позволяет насладиться ими в полной мере. Точки работают ежедневно с абсолютно бесплатной доставкой! По будням в ланч-тайм действуют скидки на многие позиции в меню. Дополнительно радует кешбэк на покупки. Подписывайся на обновления и узнавай о специальных предложениях первым. Попробуй вкуснейшие азиатские блюда! Заказывай еще дешевле, используя наши промокоды Nori Mio («НориМио») за январь 2024 года.

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