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Промокоды «Холодильник.ру»

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Отзывы покупателей

Купили на Холодильник.ру отличную стиралку от Gorenje. Цена на выбранную модель кусалась, поэтому мы долго думали, стоит ли брать. А тут попали на акцию, где надо было ввести промокод, и получили образец с витрины со скидкой. В итоге сумма уменьшилась на 25%. Работает машинка отлично, никаких проблем.

  • Ольга и Иван
  • 12.02.2019

Хорошая система скидок. Покупаешь один товар, и получаешь бонусы для покупки другого. Выгодно и удобно.

  • Семен
  • 22.10.2018

Выдали дисконтную карту и по ней провели первую покупку. Получил новую микроволновку сразу со скидкой.

  • Слава
  • 23.09.2018

Отличный магазин. Покупал здесь холодильник по скидке в Черную Пятницу. Доставили все достаточно быстро, все сроки были соблюдены, а это для меня лично важно, так как не раз до этого натыкался на недобросовестные магазины. Позвонили даже предварительно, чтобы договориться о времени доставки. Очень приятный сервис. По промокоду скидка получилась весомая, что не может не радовать. Сам холодильник нормальный, все как я и ожидал, никаких сюрпризов не было: работает, выглядит прилично. Посмотрим, сколько проработает, но гарантию дали на 5 лет.

  • Валерий
  • 27.11.2017
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