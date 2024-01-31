Купили на Холодильник.ру отличную стиралку от Gorenje. Цена на выбранную модель кусалась, поэтому мы долго думали, стоит ли брать. А тут попали на акцию, где надо было ввести промокод, и получили образец с витрины со скидкой. В итоге сумма уменьшилась на 25%. Работает машинка отлично, никаких проблем.

Отличный магазин. Покупал здесь холодильник по скидке в Черную Пятницу. Доставили все достаточно быстро, все сроки были соблюдены, а это для меня лично важно, так как не раз до этого натыкался на недобросовестные магазины. Позвонили даже предварительно, чтобы договориться о времени доставки. Очень приятный сервис. По промокоду скидка получилась весомая, что не может не радовать. Сам холодильник нормальный, все как я и ожидал, никаких сюрпризов не было: работает, выглядит прилично. Посмотрим, сколько проработает, но гарантию дали на 5 лет.