Бонус-коды и промокоды «Юла»
Активные купоны и промокоды «Юла» апрель - май 2024
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Отзывы покупателей
А я в восторге от купонов. Спасибо за подарки и хочу ещё!
- Яна
- 08.12.2020
Юла пока норм, в отличии от Авито
- Алексей Алексеевич Еврюштейн
- 09.07.2019
Слишком дорого поднимать объявления;(
- Анастасия
- 12.02.2019
Я только испытываю юлу, всего месяц на сайте. Некоторые вещи реально бесят. Да, за все надо платить, если заходишь через приложение то есть возможность без всяких промокодов собирать бонусы, но как правило они только скидку на услуги дают, то есть все равно платить надо. Просмотров вообще мало, например, три за месяц, на некоторые объявления ноль вообще, то есть размести хороший товар задарма, а его еще никто и не видит. Бесит что месяц проходит и объявление сгорает просто если нет денег продлить. А откуда они будут, если нет продаж? Повезло пока 2 вещи продать из 86... но скоро много много сгорит... "Промокод" который тут предложен на турбо продажи на самом деле дает только скидку... то есть плати денежку и будет тебе турбо продажа, но не факт что купят, но ты потратишься. А юле по-любому выгодно их сайт бесплатно пополняют объявлениями, в каждом они вставляют свою рекламу и шикарно зарабатывают даже просто на этом.
- Наталья
- 19.11.2018
Сначала Юла был неплохой площадкой, все можно было, даже безлимитно поднимать объявление. А потом видимо клиентов набрали и понеслась...За все плати, поднимать объявы нельзя. Люди начали уходить и все перестало продаваться. Я ушел, на этой площадке делать нечего.
- Станислав
- 27.03.2018