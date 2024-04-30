Я только испытываю юлу, всего месяц на сайте. Некоторые вещи реально бесят. Да, за все надо платить, если заходишь через приложение то есть возможность без всяких промокодов собирать бонусы, но как правило они только скидку на услуги дают, то есть все равно платить надо. Просмотров вообще мало, например, три за месяц, на некоторые объявления ноль вообще, то есть размести хороший товар задарма, а его еще никто и не видит. Бесит что месяц проходит и объявление сгорает просто если нет денег продлить. А откуда они будут, если нет продаж? Повезло пока 2 вещи продать из 86... но скоро много много сгорит... "Промокод" который тут предложен на турбо продажи на самом деле дает только скидку... то есть плати денежку и будет тебе турбо продажа, но не факт что купят, но ты потратишься. А юле по-любому выгодно их сайт бесплатно пополняют объявлениями, в каждом они вставляют свою рекламу и шикарно зарабатывают даже просто на этом.

Наталья

Наталья 19.11.2018