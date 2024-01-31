SaleBot – конструктор для создания чат-ботов. Онлайн-сервис позволяет решать актуальные маркетинговые задачи, от подготовки простых воронок до полной автоматизации общения с покупателями. Ты сможешь заняться разработкой самостоятельно или заказать услугу у сотрудников компании. Написанный бот легко интегрируется со всеми популярными социальными сетями и мессенджерами. В панели администратора есть все необходимые инструменты, от справочной информации до подробных отчетов. По появлении вопросов ты оперативно получишь развернутый ответ от команды поддержки или других пользователей платформы. Разработчики предлагают несколько видов тарифов: базовый, стандартный и премиальный. Выбери подходящий абонемент и сэкономь при его оплате благодаря промокодам SaleBot за январь 2024 года! Изучай действующие предложения и пользуйся ими для активации скидок и бонусов!

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