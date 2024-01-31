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Промокоды и купоны «2 Берега»

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Отзывы покупателей

Из всех сетей «2 берега» – моя любимая. Часто ходим сюда с подругами или мч, а по выходным заказываем вкусняшки на дом. Недавно нашла сайт с промокодами для любимого ресторана и очень обрадовалась! Уже воспользовалась предложением «Пицца за 100 рублей» и с нетерпением жду новых кодов!

  • Дарина Огинская
  • 01.03.2019

Я не любитель заказывать готовую еду, считаю что вкуснее домашней, да чего уж там греха таить и полезней, ничего нет, но бывают такие ситуации когда просто не обойтись без компаний по доставке еды. Нежданно и негаданно решили заскочить ко мне друзья, а в холодильнике шаром покати. Заказала пиццу и осетинские пироги в 2 Берега. Привезли все очень быстро, я даже удивилась. Было действительно вкусно. Спасибо!

  • Надежда
  • 17.09.2018

Лучшие в городе пиццы - это 2 берега. Постоянно там заказываю Сборную, мексиканскую и Тар-Тар. Это трио просто бомба. Учитесь повара. Не во всех ресторанах так вкусно пиццу делают.

  • Алексей
  • 23.08.2018

Заказываю частенько еду в приложении 2 Берега, очень удобно! Еда вкусная и свежая, особенно люблю роллы (хорошие большие порции) и сочную пиццу "Петровская" с двойной начинкой, на традиционном тесте! Супер! Жаль, что у вас нет ресторана, а только доставка, я бы к Вам заскочил с удовольствием! Я рад, что можно оплачивать банковской картой, т.к наличные я почти не снимаю. Спасибо, что Вы есть!

  • Виктор Калинин
  • 23.08.2018

По работе часто бываю в Питере, и не всегда есть возможность перекусить зайти в приличное место, поэтому приноровился заказывать в "2 Берега" всегда все вкусное, горячее, свежее и главное точно знаю когда привезут, могу рассчитать время + не тратить его на беготню. Достойный сервис.

  • Илья
  • 20.08.2018

Обращались к услугам по доставке еды 2- berega.ru и получили приятный опыт. Доставка еды - как палочка-выручалочка. Родственники были проездом у нас в городе, и заехали к нам в гости. Времени бегать по магазинам, а затем готовить не было. Но хотелось чем- то разнообразить стол кроме повседневной пищи. Заказывали роллы и пиццу, доставили за 30 минут, все было вкусно, всем понравилось.

  • Анна
  • 06.08.2018

Доставка супер! Я через неё пиццу заказываю. Недорого и вкусно, а что ещё нужно))

  • Полина
  • 16.06.2018

Любимая доставка, всегда акции, что-то меню обновляют. Только нужно больше памяти комплектовщикам) Иногда забывают что-то доложить в заказ (салфетки там, палочки)

  • Полина
  • 08.06.2018

Мне понравилось тут заказы делать, всегда все быстро, курьеры опаздывают редко. Уже месяца два заказываем с мужем еду на дом и жалоб особо нет. Один раз нам приборов меньше положили, хотя я просила три. А в целом вкусно и быстро.

  • Алиса
  • 30.05.2018

А я с работы пришла и че-то подумала, что не помешают воки и набор роллов. И вот это все и мне одной доставили через 20 мин. Все вкусно очень!

  • Кристина Самойлова
  • 15.05.2018

Наш прошлый заказ (сделали его ночью) брали много:пиццу, сет, напитки, вернули половину суммы на бонусный счет. Очень радуют такие бонусы. Ночной дожор-ура!

  • Виктор
  • 10.05.2018

Из всего хотела сказать про набор пицц Грандиоза. Вкусно, недорого и выгодно брать на компанию! Вкусы в наборе все удачные!

  • Софья
  • 04.05.2018

Неплохо, учитывая то, что через приложение мы получили минус 20% скидку на заказ. Заказывали четыре позиции, со скидкой вышло очень кстати.

  • Елена
  • 25.04.2018

Воки брали, это вкуснейшие воки, слава всему! Что они грамотно приготовлены, лапша не переварена, а овощи не хрустят! И нет буйства перца! Все вкусно! Только палочки к третьему воку не дали(( Забыли..

  • Егор
  • 16.04.2018

Заказывали ночью, а третья пицца у них бесплатно!! Круто, сказали пароль по телефону и получили ее к нашему заказу. Прикольно, все пиццы были вкусные, как всегда)

  • Илья Л.В.
  • 11.04.2018

Заказывали вок и крылышки куриные. Все хорошо приготовлено, крылышки не пережаренные, специй достаточно, вок пришлось немного подсолить, но это и к лучшему (было бы пересолено-вообще пришлось бы в ведро выбросить). Еда выглядела аппетитно, вкус, запах, все понравилось. Добавила бы только в ассортимент больше соусов, а то что-то одно и тоже.

  • Тепанова Валентина
  • 07.04.2018

Пироги осетинские умеют делать.. Это так, не сухие привезли, вкусные. С начинкой тоже все путем, положили в меру соли, т.к. пирог с мясом был, я боялась что перцу и соли не пожалеют.

  • Анна
  • 26.03.2018

Большущий набор роллов Продиджи получили. Зря раньше не заказывала, оказывается умеют готовить вкусно. Главное роллы приготовлены по всем правилам. Я уж знаю, перепробовала много!

  • Вика
  • 23.03.2018

Еда в "Берегах" действительно хорошая, сам фанатею от их пицц и порогов, к ценам вопросов нет, к доставке тоже. Отдельно могу отметить отличную упаковку, подача на высшем уровне.

  • Сергей
  • 17.03.2018

Взяли на пробу набор Патриот, четыре пиццы, а мне понравились все. Честно удивили, обычно я придираюсь там к соли, начинке, только с промокодом не поняла, что как его использовать то? Когда звонишь оператору диктовать?

  • Арина
  • 11.03.2018
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Три пиццы в наборе «Фамильный» с выгодой 46% по промокоду!