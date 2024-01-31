Компания «Гавриш» занимается селекцией сортов и гибридов овощей для фермеров, садоводов и промышленных предприятий. Организация предлагает продукцию собственного производства и товары брендов мирового уровня. В фирменном интернет-магазине представлены семена цветов, деревьев, кустарников и других культур, а также разнообразные сопутствующие аксессуары. Продавец сотрудничает с частными клиентами, ИП и юридическими лицами. Качество ассортимента проверяется в лаборатории и контролируется надзорными органами. При оформлении заказа можно выбрать подходящий способ оплаты и доставки посылки. Интернет-магазин регулярно радует покупателей подарками и другими приятными предложениями. У нас собраны купоны на скидку и промокоды «Гавриш Семена» (semenagavrish.ru) за январь 2024 года. Изучай действующие акции и пользуйся ими, чтобы активировать бонусы или экономить ощутимые суммы денег!

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