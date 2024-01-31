«ВкусМил» (ранее – «ВкусВилл Готовит») – сервис доставки еды. На сайте ты сможешь найти подходящий рацион в соответствии с твоим стилем жизни и вкусовыми предпочтениями. Выбирай период и калорийность, укажи удобную дату и ожидай курьера в назначенное время! Онлайн-калькулятор поможет рассчитать рекомендуемую норму энергетической ценности. Кроме того, в продаже есть готовые наборы для самостоятельного приготовления блюд. Все продукты упакованы в герметичные контейнеры для сохранения свежести. Сотрудник компании привозит заказы каждые два дня. Оплатить покупку можно при помощи банковской карты. Предлагаем твоему вниманию список действующих акций. Промокоды «ВкусМил» (ранее – «ВкусВилл Готовит») (food.vkusvill.ru) за январь 2024 года обеспечат максимальную выгоду при подаче заявки! Изучай специальные предложения и пользуйся ими для получения скидок и бонусов!

Подробнее Скрыть