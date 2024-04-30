«Хекслет» – школа программирования. Организация предлагает онлайн-обучение по востребованным направлениям, в том числе верстке, созданию веб-приложений и разработке их компонентов, тестированию, а также другим дисциплинам. В каталоге есть курсы для опытных программистов и новичков. Выпускники Hexlet успешно проходят собеседования и работают в крупных IT-компаниях. В начале каждой программы есть бесплатная часть с практическими заданиями. Ты сможешь менять специальность посреди учебного процесса и осваивать информацию в своем темпе. Авторы проекта гарантируют возврат средств в течение первых недель, если материал не оправдает ожидания! Хочешь пополнить багаж знаний и стать экспертом, не тратя много денег? Обрати внимание на промокоды Hexlet («Хекслет») за апрель - май 2024 года, опубликованные на нашем сайте. Изучай действующие предложения и пользуйся ими, чтобы сэкономить при оплате или получить бонус!

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