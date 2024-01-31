«Охта Парк» – семейный курорт для любителей активного отдыха. На территории комплекса расположены горнолыжные спуски, каток, прокат инвентаря, отель, уютные коттеджи и другие объекты инфраструктуры. Ты сможешь заняться спортом, погулять по парковой зоне, полюбоваться водопадом, вкусно поесть или посетить турецкую баню! Безопасность посетителей обеспечивают лыжный патруль и сотрудники медицинского пункта. Перечень услуг постоянно расширяется. В продаже есть подарочные сертификаты разного номинала. Компания принимает заявки на организацию конференций, торжественных мероприятий и корпоративных праздников. Хочешь отдохнуть, не переплачивая за сервис? Используй купоны на скидку и промокоды «Охта Парк» за январь 2024 года, представленные на этой странице. Активируй их при бронировании и сэкономь значительную сумму!

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