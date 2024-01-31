Segmento target – многофункциональный облачный сервис для эффективного сбора таргетированной аудитории в социальных сетях. С помощью этого инструмента можно выделить активную ЦА по интересующим вас параметрам, увеличить CTR и значительно снизить цену клика. Разработчики постоянно расширяют возможности системы, что позволяет клиентам ощутимо экономить на рекламной кампании. Максимально удобный и простой интерфейс сервиса по достоинству оценят даже новички в сфере SMM. Для новых пользователей предусмотрен бесплатный тестовый период. Воспользоваться полноценным функционалом программы можно после выбора любого тарифного плана. При этом у вас есть отличная возможность сократить затраты на услуги портала! Прежде чем зарегистрироваться в системе, примените действующие промокоды segmento-target.ru («Сегменто таргет») за январь 2024 года.

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