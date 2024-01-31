Роскошный итальянский ресторан Il Patio – это настоящая находка для гурманов. Теперь у ценителей вкусных блюд есть потрясающая возможность заказать лакомства с доставкой на дом. Оплатить покупку можно наличными при получении либо с помощью банковской карты. В широком ассортименте представлена пицца с разнообразными начинками и паста, фирменные салаты и горячие блюда, пикантные соусы и легкие супы. При желании можно приобрести также десерт и прохладительные напитки. Внизу данной страницы размещаются актуальные купоны «Иль Патио» за январь 2024 года. Скопируйте уникальную комбинацию из букв и цифр, введите ее в специальное поле при заказе выбранных позиций каталога и получите скидку. Купоны Il Patio позволяют существенно экономить. Помните, что срок действия спецпредложений ограничен. Сделайте свою жизнь ярче!

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