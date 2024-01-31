Villeroy Boch – это магазин лаконичной и стильной сантехники для кухни и ванной. Самый обширный ассортимент и поставки продуктов бренда напрямую – ванны и унитазы, раковины и душевые, смесители и мойки, тумбы, шкафы и полки, аксессуары и комплектующие, а также готовые решения. Пользуйся функцией добавления понравившихся товаров в избранное и их удобного сравнения. На всю продукцию распространяется расширенная фирменная гарантия от производителя. По всей территории России действует быстрая доставка. Оплата возможна большинством способов как при оформлении, так и при получении. При необходимости проконсультируйся у специалистов колл-центра, позвонив на горячую линию. Следи за периодическими акциями и пользуйся подходящим моментом сэкономить. Забирай и активируй промокоды Villeroy & Boch («Виллерой и Бох») за январь 2024 года, получай выгодное снижение цены и обновляй квартиру себе и домочадцам на радость.

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