Хочешь вкатиться в IT, но не уверен в своих силах? «Зерокодер» – первый онлайн-университет в СНГ, обучающий заработку в IT-сфере и разработке с нуля без программирования. Зерокодинг позволяет с наименьшими затратами самостоятельно реализовать проекты, обычно требующие разработчиков и большие бюджеты. Кроме замечательных платных курсов, на сайте представлены бесплатные вебинары, которые помогут новичку познакомиться с явлением поближе и уже решить, подойдет ли это конкретно ему. А оно точно подойдет, ведь для освоения потребуется всего пара дней! Также для заинтересованных существует большое комьюнити в телеграм-канале, там ждут новые инструменты, кейсы других участников и ответы на вопросы. Больше не нужно мечтать о программировании, нужно просто записаться на курсы, а наши промокоды «Зерокодер» за январь 2024 года позволят приобрести их по сниженной цене.

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