Попал на праздничную акцию в Технопарке и закупился. Обновил наушники для ноута (JBL), вебку и кейс. В общей сложности сэкономил тысяч шесть, плюс часть денег вернули бонусами на карту. Главное – не забыть ею в следующий раз воспользоваться. Спасибо Промокодусу за информацию!

Купили с женой телевизор по скидке в Черную Пятницу. До последнего сомневался в правдивости продавцов насчет их скидочных предложений, да и в целом в качестве этих акций. Но магазин с именем, так что доверились и не прогадали. Ввели промокод и стоимость телевизора действительно уменьшилась. Для сравнения поискали по магазинам конкурентов, в среднем цены выше на 5-10 тысяч, что я считаю очень существенно! Плюс у Технопарка еще есть кешбэк на следующие покупки. Телевизор нам доставили на следующий день после оформления заказа (Нижний Новгород). При проверке никаких отклонений замечено не было, все так, как и заявлено в технических характеристиках. Надеюсь отзыв кому-нибудь поможет в принятии решения при покупке техники на распродаже.