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Купоны на скидку «Технопарк»

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Отзывы покупателей

Попал на праздничную акцию в Технопарке и закупился. Обновил наушники для ноута (JBL), вебку и кейс. В общей сложности сэкономил тысяч шесть, плюс часть денег вернули бонусами на карту. Главное – не забыть ею в следующий раз воспользоваться. Спасибо Промокодусу за информацию!

  • Захар Н.
  • 24.02.2019

Купили с женой телевизор по скидке в Черную Пятницу. До последнего сомневался в правдивости продавцов насчет их скидочных предложений, да и в целом в качестве этих акций. Но магазин с именем, так что доверились и не прогадали. Ввели промокод и стоимость телевизора действительно уменьшилась. Для сравнения поискали по магазинам конкурентов, в среднем цены выше на 5-10 тысяч, что я считаю очень существенно! Плюс у Технопарка еще есть кешбэк на следующие покупки. Телевизор нам доставили на следующий день после оформления заказа (Нижний Новгород). При проверке никаких отклонений замечено не было, все так, как и заявлено в технических характеристиках. Надеюсь отзыв кому-нибудь поможет в принятии решения при покупке техники на распродаже.

  • Александр
  • 30.11.2017
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Информация о магазине «Технопарк»

Черная пятница в «Технопарке»

Интернет-магазин бытовой техники «Технопарк» – это многофункциональная торговая площадка, которая предлагает широкий выбор товаров различного назначения. Здесь можно выбрать ноутбуки, планшеты и телефоны, стиральные машины и пылесосы, холодильники, кондиционеры, товары для дома и уборки, товары для красоты и здоровья и многое другое. Совершайте покупки в интернет-магазине бытовой техники «Технопарк» накануне и в дни Черной пятницы и приобретайте товары отличного качества со скидкой по доступным ценам. Копите бонусы для оплаты следующих покупок и получайте подарки! Все самые интересные промокоды и акции в период Black Friday можно найти на страницах нашего сайта promokodus.com.

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