Star-Bus Carsharing – каршеринговый сервис с большим выбором автомобилей до семи мест. Это востребованная услуга для семей, людей в командировках и просто водителей, оказавшихся без авто по любой причине. В стоимость аренды входит пробег и мойка. Машины всегда исправные и заправленные топливом. У компании есть современный сайт, но чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить приложение. Интуитивно понятная регистрация не займет много времени. Выбирай авто на карте, кликай кнопку «Забронировать» и готово – остается только прибыть на место стоянки для начала поездки. Стоимость вполне демократичная, а если использовать промокоды «Старбас» («Старбус»), можно дополнительно сэкономить. На нашем сайте размещены выгодные акции и специальные предложения, которые понравятся бережливым клиентам. Промокоды Star Bus (StarBus) за январь 2024 года обновляются регулярно. Выбирай свой – и в добрый путь!

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