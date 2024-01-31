Все выгодные предложения и купоны для Tripinsurance

Tripinsurance – это уникальный сервис, который предоставляет услуги страхования самостоятельным путешественникам. Проект позволяет оформить полис всего за несколько минут, и вам не придется посещать офис компании. Сервисная служба организовывает уникальный для отечественного рынка ассистанс в ведущих клиниках мира. Многих клиентов привлекают постоянные скидки, которые предлагает компания.

5 причин сделать выбор в пользу страхового сервиса Tripinsurance

Российская организация, основанная в 2012 году, пользуется огромным спросом среди клиентов благодаря неоспоримым преимуществам.

Разумная ценовая политика. С помощью удобного онлайн-калькулятора вы можете быстро рассчитать стоимость оформления полиса. Компания предлагает как базовые тарифы, предусматривающие исключительно медицинскую помощь, так и расширенные пакеты, включающие страхование от утери багажа и отмены поездки. Нужна скидка? Воспользуйтесь эксклюзивным промокодом! Премиум-качество обслуживания. Все полисы с суммой страхования более 100 000 долларов перестрахованы в Hannover Re (самая популярная перестраховочная фирма Германии). Отличный сервис подтверждает статистика: более 38% клиентов обращаются в компанию повторно. Наличие уникальной опции «Online-доктор». С помощью фирменного мобильного приложения каждый клиент «Трипиншуранс» может получить мгновенную консультацию врача. Самое большое страховое покрытие на отечественном рынке. Максимально возможная сумма страхования составляет 1 миллион долларов или евро. Специальные привилегии для постоянных клиентов. Если вы регулярно сотрудничаете с компанией, то вам обязательно будет предоставлена дополнительная скидка. Кроме того, постоянным заказчикам сервис время от времени высылает бонусный промокод.

При наступлении страхового случая организация гарантирует максимально быстрое решение ситуации. Связаться с оператором Tripinsurance можно 24 часа в сутки, где бы вы ни находились.

Как экономить на Tripinsurance: промокоды и скидки

Желаете получить скидку на страховой полис? Сайт Promokodus с удовольствием поделится с вами секретами экономии! Страховая фирма предлагает несколько вариантов получения скидки.

Новостная рассылка. Перейдите на главную страницу сайта «Трипиншуранс» и найдите раздел «Скидки» в правом верхнем углу экрана. Впишите в соответствующей строке свой электронный адрес и подтвердите согласие на получение писем. На указанную почту будут приходить уведомления о скидках и старте эксклюзивных распродаж. Уникальное предложение для новых покупателей. Если вы никогда ранее не сотрудничали с компанией, то вы можете рассчитывать на дополнительную скидку! На этой странице проекта Promokodus можно найти актуальный промокод для новых заказчиков. Важно учесть, что скидка по такому купону предоставляется однократно. Секретный промокод с ограниченным сроком действия. По такому купону можно получить скидку на полис для одного человека или услугу страхования на групповую поездку. Довольно часто сервис предлагает использовать код в преддверии праздников. Список промокодов постоянно меняется: мы регулярно добавляем на сайт свежие предложения и убираем неактуальные акции.

Как воспользоваться промокодом на сайте Tripinsurance?

Что представляет собой действующий код на скидку? Это определенная комбинация, состоящая из нескольких цифр и/или букв. Для заказа страхового полиса со скидкой клиенту необходимо активировать выбранный код при оформлении заявки через сайт. В этом нет ничего сложного:

найдите форму поиска на главной странице сайта;

укажите пункт назначения, даты поездки и количество путешественников;

в нижнем правом углу формы поиска найдите специальное окно для ввода купона и впишите в него бонусный код;

узнайте стоимость полиса со скидкой и продолжите оформление заказа.

Внимание! Скидка по купону не суммируется с другими акционными предложениями компании. Воспользоваться одним и тем же промокодом дважды невозможно: при повторной активации скидка не будет засчитана системой.