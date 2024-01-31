«Звук» (ранее – «СберЗвук») – это онлайн-фонотека, в которой вы можете слушать любимую музыку, находить новые композиции, создавать собственные плейлисты и следить за обновлениями в профилях друзей. Все треки размещены здесь абсолютно легально, ведь сервис сотрудничает напрямую с музыкальными лейблами. Необязательно вводить свои данные в системе, чтобы наслаждаться прослушиванием популярных треков, однако регистрация в фонотеке открывает уникальные возможности, а также позволяет лучше узнать вкусы своих друзей и найти единомышленников. На нашем сайте представлены подарочные коды и промокоды «Звук» («СберЗвук») за январь 2024 года. Обращайте внимание на срок действия спецпредложений. Благодаря им вы сможете получить доступ к крупной онлайн-фонотеке на более выгодных условиях, а также быть на одной волне с известными исполнителями.

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