Промокоды «Яркий фотомаркет»

Отзывы покупателей

Услугами «Яркого фотомаркета» я давно пользуюсь, это один из лучших магазинов города, где работают настоящие профессионалы и продают хороший товар. У них чего только нет, подарки близким я только у них выбираю, удобно и по карману не бьет. Недавно 250 фоток распечатала, очень понравилось качество, бумага хорошая, краски сочные, фотография получились яркие. Забрала через день, молодцы, работают быстро. Лизавета

Лизавета 04.09.2018

О магазине Яркий фотомаркет я могу отзываться только хорошо, покупали на день рождение дочери хороший зеркальный фотоаппарат у них. Смотрели в других магазинах, на тыс 2-3 везде дороже стоил такой. Понравились вежливые консультанты, которые все рассказали и терпеливо отвечали на все наши вопросы. Магазин хороший, там чего только нет и главное качество техники хорошее. Дочка от подарка в восторге) Амалия

Амалия 28.08.2018

Я для себя открыла просто кладезь подарков для друзей и знакомых, оригинальных и памятных подарков. Это разного рода печатная продукция, заказываю в Ярком фотомаркете, они не дают заскучать, постоянно придумывают новый продукт или акцию, когда невозможно устоять. Из последнего фотокалендари и фотокнига, все понравилось, все сделано великолепно. София

София 08.02.2018

Чем мне нравится магазин яркий фотомаркет? Буквально всем, просто хороший магазин, в котором консультанты хорошо обучены и положительно настроены)), ассортимент большой, фактически, все можно из этой области приобрести. И перечень услуг большой, ну и качество, без него все было бы бессмысленно. Так что рада, что такой магазин у нас есть, люблю и пользуюсь его услугами. Алла

Алла 31.01.2018

Очень удобно, что на Ярком фотомаркете печать фотографий онлайн можно заказать. Я просто заливаю все фотографии на сайт, выбираю, размер, бумагу, а потом просто захожу и забираю. Цены у них не высокие и фотографии красивые получаются, очень красочные. Евгения

Евгения 27.01.2018

Ассортимент и цены соответствуют сайту, при покупке не будет никаких приятных сюрпризов и цена внезапно не подскочит на тысячу-другую. Обслуживание на отличном уровне, компетентные молодые люди. Не умничают, с корифеями они разговаривают на профессиональном языке, а с новичками терпеливо пытаются объяснить начальные азы. Лично мне помогли с настройкой моей камеры, показали, как надевать вспышку и т.п. В общем, всё понравилось, недостатков я не заметила. Ronyara

Ronyara 08.09.2017

Про Яркий фотомаркет хочу написать. Для тех, кто фотографирует и считает это не только хобби, но и работой, данный магазин просто находка. Здесь есть отдел б/у товаров, отличного качества, все проверенное и новых товаров большой ассортимент. Я здесь уже два года отовариваюсь, здесь печатаю фото, 100 % качество бумаги и печати, плюс бонусы и акции есть. Девочка на шаре

Девочка на шаре 31.08.2017

Печатала фотографии, календари, провялила пленку, заправляла картриджи, а летом купила очки Палароид в данном магазине) Всегда хороший персонал, быстро и качественно. Особенно спасибо, что не экономят на фото бумаге, она хорошего качества, поэтому печать на высшем уровне всегда! Елизавета

Елизавета 22.11.2016

Вот удобно, что у них много точек по всему городу. Я всегда печатаю фото у них, так как очень близко к дому. Нареканий никаких нет) Ассортимент магазина различается по городу в зависимости от спроса. Но выбор всегда есть. Мария

Мария 25.10.2016