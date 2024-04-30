Ресторан грузинской кухни «Чито Гврито» спешит накормить всех желающих: хинкали, шашлыки, салаты, закуски, супы, выпечка, десерты и напитки по вкусу. Традиционные рецепты здесь конкурируют с яркими интерпретациями от шеф-повара, а особая атмосфера никого не оставит равнодушным. Собственное же производство гарантирует высокое качество продуктов. Для первого раза можно заглянуть в раздел «Популярное», а потом уже отслеживать новинки. На сайте клиентов ждут различные вкусные акции и демократичные цены. Сеть может похвастаться более чем двадцатью пятью точками по всему городу. Бронь столика осуществляется прямо с сайта. Производится доставка до указанного адреса, возможен самовывоз. Есть специальное меню для банкетов. Насладись аутентичными грузинскими блюдами, используй промокоды на скидку «Чито-Гврито» за апрель - май 2024 года и получай заказ по сниженной стоимости.

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