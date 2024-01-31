«Зеленый город» – сервис аренды двухколесного транспорта. Установи фирменное приложение на смартфон и перемещайся на короткие расстояния, не тратя ощутимые суммы! На территории населенного пункта есть сотни парковок: выбирай ближайший велосипед, чтобы начать поездку, и оставляй его рядом с местом назначения! Доступны почасовые и безлимитные тарифы. Денежные средства будут автоматически списаны с твоей банковской карты после блокировки велосипедного замка. Сотрудники клиентской поддержки круглосуточно помогают пользователям решать любые технические и финансовые вопросы, связанные с прокатом оборудования. Хочешь сэкономить при оплате? Обрати внимание на промокоды «Зеленый город» за январь 2024 года, опубликованные на этой странице! Ищи оптимальные предложения, активируй их в специальном поле и получи существенную скидку или приятное бонусное вознаграждение!

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