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Акции и промокоды «Твой Дом»

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Отзывы покупателей

Я обожаю магазин "Твой Дом": там столько всего классного для дома, глаза разбегаются! Постоянно что-то там заказываю. Недавно открыла купон, заказала новый набор посуды Tiffani, о котором давно мечтала. Когда по промокоду получила скидку, не смогла отказать себе в покупке новой посуды, чему очень рада!

  • Дарья
  • 18.03.2019

Отличное постельное бельё приобрела по акции в магазине "Твой дом": жаккардовый двуспальный комплект, парочку наматрасников и наволочки из сатина. Всё очень красивое, ткань блестит, строчки идеально ровные. Ещё и скидку на подушки получила! Всем советую.

  • Марианна Олеговна
  • 06.02.2019

Недавно решили сделать дома ремонт. Зашли в обычный строительный магазин, а там цены, мягко говоря, кусались. Решили, что в интернете можно найти дешевле, и наткнулись на этот магазин. Благодаря промокоду получилось сэкономить. Товары качественные, всё понравилось.

  • Владислав
  • 21.12.2018

Негативных сторон не нашел. Выбор большой, расположение удобное. Может, для кого-то это и не важно, но меня порадовало, что магазин работает 24 часа. Можно вечерком спокойно съездить, а не толкаться в пробках.

  • Борис
  • 23.09.2018
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