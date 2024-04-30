Акции и промокоды «Твой Дом»

Отзывы покупателей

Я обожаю магазин "Твой Дом": там столько всего классного для дома, глаза разбегаются! Постоянно что-то там заказываю. Недавно открыла купон, заказала новый набор посуды Tiffani, о котором давно мечтала. Когда по промокоду получила скидку, не смогла отказать себе в покупке новой посуды, чему очень рада! Дарья

Дарья 18.03.2019

Отличное постельное бельё приобрела по акции в магазине "Твой дом": жаккардовый двуспальный комплект, парочку наматрасников и наволочки из сатина. Всё очень красивое, ткань блестит, строчки идеально ровные. Ещё и скидку на подушки получила! Всем советую. Марианна Олеговна

Марианна Олеговна 06.02.2019

Недавно решили сделать дома ремонт. Зашли в обычный строительный магазин, а там цены, мягко говоря, кусались. Решили, что в интернете можно найти дешевле, и наткнулись на этот магазин. Благодаря промокоду получилось сэкономить. Товары качественные, всё понравилось. Владислав

Владислав 21.12.2018