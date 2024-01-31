Суши-бар «Касуро» дает возможность окунуться с головой в японскую кухню Новосибирска и Барнаула. Богатый ассортимент ароматных блюд: классические роллы и гункалы, суши, мидии, различные супы и напитки, который точно не оставят равнодушным. На сайте магазина сразу можно увидеть удобный фильтр, сортирующий позиции по ценам, что значительно упрощает процесс поиска выгодных предложений. Каждый сорт доступен к заказу, как порционно, так и в наборе. По городу действует быстрая доставка, которая гарантирует клиентам полную безопасность и сохранность температуры заказов. Хочешь получать удовольствие от еды с выгодой для своего кошелька? Тогда используй промокоды «Касуро» за январь 2024 года и приятно экономь на покупках. Следи за проходящими акциями и скидками, экономящими твой бюджет. Наслаждайся аппетитными блюдами в компании друзей и родных по сниженной цене!

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