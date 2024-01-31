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Отзывы покупателей

Посылки всегда отлично доезжают! Добротная упаковка. Ни малейшей царапинки на формикарии и пробирках. В посылках полезные бонусы!

  • Ольга
  • 17.05.2020
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