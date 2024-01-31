Санкт-Петербургский океанариум приглашает детей и взрослых познакомиться с обитателями подводного мира! На территории комплекса есть десятки аквариумов с пресноводными и морскими рыбами. Гости центра могут посмотреть на показательное кормление акул и увидеть, как инструкторы тренируют тюленей! Компания организует обучение дайвингу. Ты сможешь подарить другу сертификат на теоретические занятия или экскурсионное погружение! Для посетителей заведения работает сувенирный магазин. На фирменном сайте можно выбрать удобное время посещения и оплатить входной билет с помощью банковской карты. Хочешь сэкономить солидную сумму? Обрати внимание на купоны и промокоды в океанариум за январь 2024 года, представленные на этой странице! Срок действия некоторых предложений ограничен. Выбери нужную акцию из списка, используй ее при расчетах и получай внушительные скидки!

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