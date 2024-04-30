«Smotrim.ru» – это развлекательная платформа с доступом к последним выпускам новостей, любимой киноклассике, популярным телесериалам или ток-шоу, экранизациям российских бестселлеров, подкастам, прямым эфирам телеканалов! Наслаждайтесь качественным изображением Full HD в любой точке мира и с любого устройства с выходом в интернет! После регистрации в вашем распоряжении несколько разделов – «Кино и шоу», «Вести», «Эфир», в которых есть всё: многосерийные драмы, документальные и художественные фильмы, новые сезоны телевизионных шоу, новости культуры, науки или Hi-tech, мультфильмы, записи классических театральных постановок и подкасты радиостанций. Погружайтесь в мир кино и телевидения с любого устройства: настольного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона на платформе Android или iOS! Хотите смотреть любимые фильмы, видео, телепередачи без остановки? Регистрируйтесь на сайте, используйте промокоды «Смотрим» (Smotrim.ru) за апрель 2024 года и получайте расширенный доступ ко всем сервисам платформы без навязчивой рекламы!

Подробнее Скрыть