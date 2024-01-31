«Парус» – туристическая компания, работающая с 2005 года, которая проводит экскурсии по Санкт-Петербургу и окрестностям, одно- и многодневные туры по Ленобласти, в Карелию, также тебя могут заинтересовать туры по Новгородским, Вологодским, Псковским областям или же по Золотому Кольцу. В линейке предлагается более 200 экскурсионных программ, для любого заинтересованного учитываются его индивидуальные потребности, материальные возможности и доступное время. Экскурсии проходят нескучно, т.к. все гиды имею профильное образование. В компании действуют приятные скидки, а также есть бесплатная отмена бронирования за 24 часа, современные автобусы и вход без очереди в музеи. Чтобы посетить интересные места и узнать много нового еще выгоднее, нужно применить промокоды и купоны «Парус» за январь 2024 года с нашего сайта! Поторопись, пока не истекли сроки действия предложений!

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