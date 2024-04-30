Промокоды «Церебро»
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Отзывы покупателей
Круто, классный сервис, промокод сработал)
- Наталия
- 31.08.2019
Первый раз воспользовался услугами Церебро Таргет бесплатно по коду, теперь доверяю рекламную аналитику только им. Очень удобные пакетные тарифы, можно выбрать то, чем действительно пользуешься. Радуют включенные в стоимость обучающие материалы и профессиональная работа службы поддержки. Эффект виден сразу, а затраты уменьшились.
- Данилович Максим
- 10.03.2019
Незаменимый сервис для таргета и аналитики. Использую его постоянно. Если немного напрячь серое вещество, то, проанализировав поведение и предпочтения ЦА, можно здорово дополнить ее портрет. Отдельного упоминания заслуживает техподдержка: точно не бросят и будут помогать до последнего.) В общем, советую и не понимаю, как можно обходиться без церебро.
- Анна
- 05.08.2016
Я считаю, что Церебро пригодится всем, кто использует таргетированную рекламу. Сервис реально работает. Позволяет снизить затраты и стоимость одного подписчика. Если правильно использовать, выполняет все заявленные функции. Также хочу отметить активную поддержку пользователей и много обучающих статей по работе с программой.
- Владислав
- 11.10.2015