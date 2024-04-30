«Церебро» – это новый функциональный инструмент ретаргетинга в популярной социальной сети «ВКонтакте». Платное приложение порадует обилием полезных функций. Это поиск соответствующей аудитории, создание базы активных пользователей различных сообществ, всевозможные фильтры и т. д. Для того чтобы реклама не показалась человеку назойливой, можно отключить повторные показы. Сайт гарантирует экономию вашего бюджета примерно на 80%. Для оплаты услуг компании можно использовать электронные платежные системы, а также «Альфа-Клик» и банковскую карту. Не затрачивайте много средств на рекламную кампанию – используйте промокоды «Церебро Таргет» за апрель - май 2024 года. Специально для вас мы собрали лучшие акционные предложения, которые дают существенную выгоду.

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