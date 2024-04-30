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Промокоды «Церебро»

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Круто, классный сервис, промокод сработал)

  • Наталия
  • 31.08.2019

Первый раз воспользовался услугами Церебро Таргет бесплатно по коду, теперь доверяю рекламную аналитику только им. Очень удобные пакетные тарифы, можно выбрать то, чем действительно пользуешься. Радуют включенные в стоимость обучающие материалы и профессиональная работа службы поддержки. Эффект виден сразу, а затраты уменьшились.

  • Данилович Максим
  • 10.03.2019

Незаменимый сервис для таргета и аналитики. Использую его постоянно. Если немного напрячь серое вещество, то, проанализировав поведение и предпочтения ЦА, можно здорово дополнить ее портрет. Отдельного упоминания заслуживает техподдержка: точно не бросят и будут помогать до последнего.) В общем, советую и не понимаю, как можно обходиться без церебро.

  • Анна
  • 05.08.2016

Я считаю, что Церебро пригодится всем, кто использует таргетированную рекламу. Сервис реально работает. Позволяет снизить затраты и стоимость одного подписчика. Если правильно использовать, выполняет все заявленные функции. Также хочу отметить активную поддержку пользователей и много обучающих статей по работе с программой.

  • Владислав
  • 11.10.2015
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